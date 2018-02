Ataque a prisão de Bagdá deixa 22 mortos Morteiros disparados contra o presídio de Abu Ghraib mataram 22 detentos e feriram outros 92, informam militares americanos. Todos os mortos e feridos no ataque à prisão, administrada pelos Estados Unidos, eram ?detentos de segurança?, disse o coronel Jill Morgenthaler, significando que estavam sendo mantidos sob custódia por suspeita de envolvimento com a revolta contra a ocupação do Iraque ou com remanescentes da ditadura de Saddam Hussein. Vinte e cinco dos prisioneiros foram levados de helicóptero para tratamento médico de emergência, disse Morgenthaler. ?Não é a primeira vez que vemos esse tipo de ataque. Não sabemos se tentavam causar uma rebelião ou uma fuga em massa?, afirmou o general Mark Kimmitt.