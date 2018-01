Ataque à prisão deixa 6 mortos no Iraque Pelo menos 6 iraquianos morreram e outros 59 ficaram feridos num ataque à prisão de Abu Ghraib, a oeste de Bagdá, por volta das 23h (horário local). Nela, estão presos os acusados de perpetrar ataques contra as forças de coalizão e outros criminosos locais. O caso ainda está sendo investigado, segundo o Exército americano. As informações são da CNN.