Ataque a restaurante deixa dois mortos e sete feridos em Cancún

CANCÚN, MÉXICO - Um ataque em um restaurante localizado em um bairro popular de Cancún, no México, deixou dois mortos e sete feridos na noite de quarta-feira 10. A ação foi atribuída ao crime organizado local.

De acordo com informações da Promotoria Geral do Estado de Quintana Roo, por volta das 20h40 (23h40 em Brasília), a equipe de emergência local recebeu um relatório de ataques com armas de fogo no restaurante Palapa de Chocky, em um bairro periférico da cidade de 630 mil habitantes.

Ao chegar ao local, as equipes de emergência e segurança pública relataram dois mortos e sete feridos. Segundo as autoridades, três vítimas estão em estado grave e foram levadas para o Hospital Geral de Cancún. As outras quatro tiveram ferimentos leves.

Os dois homens mortos ainda não foram identificados. Fontes da Promotoria disseram que o ataque poderia estar relacionado a grupos criminosos que querem assumir o controle da região, extorquindo comerciantes locais para que possam trabalhar. / EFE