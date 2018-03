Ataque a tiros deixa 7 mortos em cerimônia Um homem armado matou pelo menos 7 pessoas ontem e deixou outras 11 feridas. Os disparos foram feitos contra um grupo de iemenitas que participava de uma cerimônia pelo Eid al-Fitr, a festa que comemora o fim do Ramadã, na cidade Al Dale. Segundo um funcionário do Ministério de Defesa, policiais seguiram o atirador até sua casa, no povoado de Qaataba, e cercaram o local. Ele também afirmou que o homem não parece estar ligado a militantes islamitas, responsáveis por outros ataques nos últimos meses.