Ataque a tiros fecha escola em Maryland; autoridades dizem que situação já foi ‘contida’

WASHINGTON - Uma escola de ensino médio no Estado americano de Maryland foi fechada nesta terça-feira, 20, após registros de disparos, informaram autoridades locais em um comunicado. O incidente, contudo, já foi “contido”.

O ataque aconteceu no colégio Great Mills, no condado de St. Mary. Ainda não se sabe se há vítimas ou pessoas feridas, mas alguns veículos de comunicação locais reportaram que há “vários feridos”.

O incidente foi registrado em meio a um debate nacional sobre o massacre do dia 14 de fevereiro na escola Marjory Stoneman Douglas, em Parkland, na Flórida. O jovem Nikolas Cruz matou 17 alunos e funcionários da escola.

Uma autoridade do condado de St. Mary confirmou o incidente na instituição e pediu aos pais dos alunos no Twitter para não se aproximarem da região. Equipes do Departamento de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos do FBI foram encaminhados para o local.

No sábado estão previstas dezenas de manifestações, incluindo em Washington, convocadas com o nome “Marcha por nossas vidas” para pedir mais restrições para a compra de armas. / REUTERS e EFE