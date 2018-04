Ataque a tiros fere senador e mata 2 no Paraguai Homens armados em motocicletas mataram ontem a tiros dois seguranças do senador Robert Acevedo, no Paraguai. O próprio Acevedo ficou gravemente ferido no ataque. Não está claro ainda o motivo do parlamentar ser alvo desse ataque, ocorrido na cidade de Pedro Juan Caballero, no extremo leste do país. A cidade faz fronteira com o município brasileiro de Ponta Porã, que fica no Mato Grosso do Sul.