Ataque a trabalhadores iraquianos deixa 17 mortos Homens armados atacaram um ônibus que levava trabalhadores iraquianos a um depósito de armas do exército dos EUA. Dezessete morreram. Com esses, já são 70 iraquianos e oito americanos mortos por ataques rebeldes nos três últimos dias. Os ataques se concentram em Bagdá e em cidades ao norte da capital e parecem ter por finalidade atemorizar os que cooperam com o exército americano. A violência começou semanas depois de os EUA iniciarem ofensiva para eliminar os grupos guerrilheiros antes das eleições programadas para o dia 30 de janeiro.