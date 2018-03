Ataque a veículo militar em Cabul deixa pelo menos um morto

Pelo menos uma mulher morreu e outras cinco pessoas acabaram feridas - entre elas três soldados - pela explosão de uma bomba à passagem de um carro do Exército afegão em Cabul. Segundo nota divulgada pelo Ministério do Interior, o explosivo foi detonado por controle remoto. O incidente ocorreu no distrito número cinco, no oeste da capital afegã. O veículo acabou danificado pela explosão, atribuída aos "inimigos do Afeganistão" - termo sempre usado em referência aos talebans. O Exército afegão e as tropas de diversos países espalhadas pelo país são alvo freqüente dos ataques rebeldes. Só este ano, mais de mil pessoas perderam a vida no Afeganistão em conseqüência disso, tanto em ataques e atentados de autoria dos talebans como em operações das forças internacionais.