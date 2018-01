Ataque aéreo a Faluja deixa nove mortos Um ataque aéreo americano contra a cidade de Faluja, no Iraque, matou nove civis, incluindo três crianças, e deixou seis outros feridos, dizem funcionários de hospitais. O ataque, que atingiu uma residência no bairro de al-Jubail, ocorreu pouco depois da meia-noite, informam testemunhas. Forças americanas mantêm Faluja sob bombardeio constante desde que os fuzileiros navais dos EUA encerraram um cerco à cidade que durou três semanas, em abril, com o objetivo de erradicar rebeldes sunitas. Os militares americanos não fizeram comentários sobre o bombardeio de hoje, mas os aviões dos EUA freqüentemente visam a imóveis descritos pelas autoridades como refúgios de rebeldes ou depósitos de armas.