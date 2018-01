Ataque aéreo americano mata três no Iraque Um avião dos EUA disparou seis mísseis contra uma fazenda ao norte de Falluja nesta terça-feira, matando três homens e ferindo outros três, informam a polícia e moradores do local. Os militares americanos disseram que suas forças perseguiam guerrilheiros. Os EUA confirmam apenas uma morte. Dois meninos estão entre os feridos no ataque, que matou o pai de ambos e dois vizinhos, disseram testemunhas. Falluja é uma das cidades mais perigosas do chamado ?Triângulo Sunita?, a região ao norte e oeste de Bagdá onde ainda é forte o apoio a Saddam Hussein.