Ataque aéreo da Otan deixa 25 mortos no Afeganistão Um ataque aéreo da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) matou hoje 25 pessoas no sul do Afeganistão, segundo Helmand Fazal Bari, líder do conselho provincial de Helmand. Tropas da Otan confirmaram a realização de uma operação hoje nessa província, acrescentando que as informações oficiais indicam que não morreram civis.