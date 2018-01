Ataque aéreo da Otan deixa nove mortos no Afeganistão Um ataque aéreo lançado por forças da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) ao norte de Cabul, que tinha como alvo supostos rebeldes taleban no Afeganistão, matou pelo menos nove civis, entre eles três crianças, informou nesta segunda-feira, 5, uma fonte ligada ao governo. O ataque aconteceu horas depois de uma base da Aliança Atlântica ter sido atacada neste domingo, 4, à noite por supostos rebeldes na província de Kapisa, ao norte da capital afegã, disse o vice-governador provincial, Sayed Mohammed Dawood Hashimi. Segundo o vice-governador, a resposta da Otan a esse ataque foi uma ofensiva aérea que atingiu uma casa onde viviam civis, matando três crianças, cinco mulheres e um homem. O Ministério do Interior afegão confirmou que alguns civis morreram na resposta armada da aliança militar ao ataque contra uma de suas bases, mas não informou o número de mortos. O porta-voz da Otan coronel Tom Collins disse que o fato está sendo investigado, mas também não deu mais detalhes. A morte dos nove civis ocorreu no dia seguinte ao fogo cruzado entre tropas americanas e insurgentes afegãos na província de Nangarhar (leste), que deixou outros 16 civis mortos e 25 feridos. O ataque em Nangarhar aconteceu depois de um comboio de tropas estrangeiras ser alvo de um atentado suicida, que levou os soldados a abrir fogo contra a multidão.