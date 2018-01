Ataque aéreo de Israel mata 5 em Gaza Um avião de combate F-16 israelense disparou hoje um míssil num carro na Cidade de Gaza, matando cinco pessoas e ferindo pelo menos outras 47, disseram testemunhas, no primeiro ataque aéreo contra Gaza desde o começo da guerra no Iraque. Os mortos não foram imediatamente identificados. Os corpos destroçados foram levados para o Hospital Shifa, na Cidade de Gaza, onde reinava o caos, com ambulâncias trazendo vítimas do local do ataque. Mulheres e crianças estavam entre os feridos.