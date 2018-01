Ataque aéreo deixa ao menos 23 mortos na Síria

No ataque promovido pelas forças sírias do governo de Bashar Assad neste sábado,13 pessoas morreram na região de al-Bab, em Alepo, informaram ativistas do Observatório Sírio de Direitos Humanos.

As explosões atingiram prédios e um caminhão de combustível estacionado próximo a vários veículos, incluindo o carro onde oito pessoas de uma mesma família morreram queimadas.

Outras explosões de barris em Alepo mataram três pessoas que estavam próximas a uma mesquita, sete em Ansari e outras sete em um ataque suicida orquestrado pelo Estado Islâmico próximo a uma brigada islâmica rival.

O bombardeio à Alepo ocorre no momento em que as forças do governo sírio tentam retomar a cidade, dividida entre áreas do governo e da oposição, desde meados de 2012.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O conflito na Síria já matou mais de 136 mil pessoas, segundo a última estimativa do Observatório Sírio. A guerra também foi responsável pela saída forçada de um terço da população da Síria, estimada em 23 milhões antes da guerra. Fonte: Associated Press.