Ataque aéreo destrói edifício em Gaza e fere 22 pessoas

Israel lançou cerca de cinco mil ataques aéreos contra Gaza em quase sete semanas de conflito com o Hamas, mas o ataque deste sábado marcou a primeira vez que um edifício foi derrubado. A explosão também foi sentida nos prédio vizinhos.

A polícia de Gaza disse que o avião israelense disparou um míssil de aviso no topo do prédio, ao anoitecer, seguido, cinco minutos depois, por dois mísseis com explosivos.

A derrubada do edifício foi mais um sinal da escalada da violência, após o colapso das negociações de cessar-fogo mediadas pelos egípcios e o fim da trégua temporária do início desta semana.

No início deste sábado, o Ministério das Relações Exteriores do Egito pediu a Israel e ao Hamas um cessar-fogo por tempo indeterminado em Gaza e a retomada das negociações indiretas. Autoridades egípcias não revelaram como esperam renovar as negociações de forma a obter um resultado diferente das tentativas anteriores, todas fracassadas.

O porta-voz do governo israelense, Mark Regev, não comentou imediatamente o apelo renovado por um cessar-fogo. Sami Abu Zuhri, porta-voz do Hamas em Gaza, disse que o grupo iria considerar o apelo do Egito, mas não havia sinal de que mudaria suas demandas.

Fonte: Associated Press