Ataque aéreo do Iêmen mata líder local da Al-Qaeda Aviões militares do Iêmen mataram seis integrantes da rede terrorista Al-Qaeda nesta sexta-feira, perto de um vilarejo no deserto vizinho à fronteira com a Arábia Saudita. Entre os mortos está um importante líder militar da Al-Qaeda, que planejou o assassinato do embaixador dos Estados Unidos, disseram oficiais da segurança iemenita.