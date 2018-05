Ataque aéreo dos EUA deixa seis mortos no Paquistão

"Foi um ataque com aviões não tripulados norte-americanos. Quatro mísseis foram disparados contra o alvo, que era o veículo. Seis militantes morreram", declarou um militar paquistanês em condição de anonimato. Outro integrante das forças de segurança confirmou as informações sobre o ataque ocorrido perto da pequena cidade de Angoor Adda, distrito do Waziristão do Sul, cerca de seis quilômetros da fronteira com o Afeganistão.

Foi o primeiro ataque com mísseis desde 17 de março, quando civis e militares paquistaneses protestaram contra um ataque que matou 39 pessoas, dentre elas civis e policiais, no Waziristão do Norte. As informações são da Dow Jones.