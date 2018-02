Ataque aéreo dos EUA mata 10 militantes no Paquistão Aeronaves não-tripuladas dos EUA lançaram 18 mísseis em um santuário da Al Qaeda e do Taliban no Paquistão na fronteira com o Afeganistão, nesta terça-feira, matando ao menos 10 militantes, disseram testemunhas e autoridades de segurança.