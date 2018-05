Ataque aéreo dos EUA mata 7 militantes no Paquistão Um ataque com mísseis disparados pelos Estados Unidos matou hoje sete militantes no Paquistão, em uma região tribal onde não são comuns essas ações, segundo funcionários da inteligência paquistanesa. As fontes, pedindo anonimato, disseram que os mísseis atingiram um veículo na área de Spin Drand, no Passo de Khyber, perto da fronteira com o Afeganistão.