Ataque aéreo dos EUA mata líder da Al Qaeda na Somália Aviões de guerra dos EUA mataram um rebelde islâmico que seria o líder da Al Qaeda na Somália e até 30 outras pessoas, na quinta-feira, no maior golpe dado por Washington até agora contra uma insurgência que começou em 2007. Os rebeldes disseram que Aden Hashi Ayro -- que liderava os militantes da Al Shabaab responsabilizados por ataques a tropas do governo e seus aliados etíopes -- morreu na ação, o maior sucesso obtido numa série de ataques aéreos dos EUA contra insurgentes somalis nos últimos 12 meses. "Aviões de infiéis bombardearam Dusamareb", disse à Reuters pelo telefone o porta-voz da Shabaab Mukhtar Ali Robow, referindo-se à cidade de Dusamareb, na região central da Somália, onde pedaços de corpos humanos ficaram espalhados em volta de uma casa destruída. "Duas de nossas pessoas importantes morreram, incluindo Ayro." Os EUA confirmaram sua responsabilidade pelo ataque. A morte do militante treinado no Afeganistão deve reforçar os esforços do governo somali apoiado pelos EUA para frear uma rebelião que vem ganhando força. Mas certamente vai enfurecer os combatentes do grupo de Ayro, que dizem estar travando uma jihad (guerra santa) para expulsar as tropas etíopes do país. Um morador local disse que 30 corpos foram recuperados dos destroços da casa atingida. Ayro foi uma figura chave, autor intelectual da insurgência islâmica em estilo iraquiano, contra as tropas aliadas somali-etíopes. A violência vinha se intensificando nas últimas semanas, deixando dezenas de mortos em Mogadíscio e várias investidas de islâmicos contra cidades próximas à capital. "Sua eliminação é muito importante", opinou M.J. Gohel, da Fundação Ásia-Pacífico, instituto de estudos de segurança com sede em Londres. "Mas a penetração da Al Qaeda na Somália é tão grande que ele será substituído. Sua morte foi um revés para os militantes, mas não um golpe mortal." Residentes de Dusamareb disseram que vários outros combatentes da Shabaab e civis foram mortos no ataque lançado antes do amanhecer. Segundo um morador, a casa de pedra alvejada foi completamente destruída. CONTANDO CAVEIRAS "Pedaços de carne humana estão espalhados pelas ruínas da casa", disse à Reuters a testemunha Farah Hussein. "As pessoas estão contando as caveiras para ter o número exato de mortos." Robow disse que Ayro treinou muitos homens. "Sabemos que nosso inimigo está satisfeito hoje, mas o trabalho deles não terminou." O Pentágono disse que o Comando Central, a parte das Forças Armadas americanas responsável por operações na região, fez o ataque na Somália contra "um alvo conhecido da Al Qaeda", mas não deu mais detalhes, nem disse se o ataque cumpriu seus objetivos. No passado, o Departamento de Defesa dos EUA disse que não há tropas dos EUA operando na Somália. Mas na quinta-feira o porta-voz do Pentágono Bryan Whitman pareceu reconhecer que há algumas. Indagado sobre quantos soldados americanos estão na Somália, Whitman disse: "Honestamente, não sei."