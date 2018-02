Ataque aéreo fere dez na Faixa de Gaza Um avião israelense lançou mísseis e destruiu, neste domingo, um edifício ao sul da Faixa de Gaza, disseram testemunhas e fontes médicas. Três helicópteros e dois aviões de combate sobrevoavam o local no momento do ataque, que destruiu o prédio de três andares em Qarara, perto da cidade de Jan Younis. Não se sabe ainda que aeronave realizou os disparos. Moradores disseram que o prédio estava vazio no momento do ataque, mas os destroços da explosão deixaram dez feridos. Três pessoas foram levadas para o hospital e as outras sete foram atendidas no local. O exército israelense não comentou o ataque. Não se sabe o que motivou o incidente. Um membro do grupo militante palestino Hamas, Ahmed Abdel Wahab, morava no prédio até morrer, há quatro meses. Um parente seu, Yusef Abdel Wahab, membro da ala militar do Hamas, também morava no prédio. Ele saiu de casa momentos antes do ataque e está vivo, disse a Rádio Israel, citando fontes palestinas. O atentado deste domingo acontece após o ataque com morteiro contra o assentamento judeu de Kfar Darom na noite de ontem e nesta manhã. Ninguém ficou ferido. A Faixa de Gaza tem permanecido em relativa calma, em comparação com a Cisjordânia, de onde partiram os mais de 70 ataques suicidas contra Israel nos últimos anos. Militantes palestinos tem perpetrado ataques periódicos contra judeus que moram na Faixa de Gaza. Israel, por sua vez, tem realizado ataques mais seletivos, contra alvos suspeitos da militância terrorista palestina em Gaza.