Ataque aéreo israelense deixa militante palestino morto Um palestino morreu na noite desta sexta-feira e outros dois ficaram feridos, um deles em estado crítico, após a explosão de um foguete israelense contra o veículo no qual viajavam na Faixa de Gaza, informaram fontes da segurança palestina. O foguete, segundo as mesmas fontes, foi lançado por um avião israelense não tripulado, e o ataque aconteceu quando o veículo circulava pela estrada de Saladino, ao sul da Cidade de Gaza. Veículos da imprensa local indicam que o ataque israelense é uma ação de represália ao ataque com foguetes Qassam perpetrado esta manhã por milicianos palestinos contra a cidade israelense de Sderot, vizinha a Gaza. Em um ataque similar, dois milicianos do grupo extremista Jihad Islâmica perderam a vida nesta quinta-feira.