Ataque aéreo israelense mata dois palestinos Pelo menos dois palestinos morreram e outros quatro ficaram feridos em um ataque aéreo israelense ocorrido na noite de hoje na Faixa de Gaza. Os dois palestinos viajavam em um carro nas proximidades do campo de refugiados de Jabalya quando pelo menos um foguete atingiu o veículo, informaram testemunhas. Segundo as fontes as duas vítimas são militantes dos Batalhões Al Queda, o braço armado da Jihad Islâmica, organização responsável pelos seis atentados suicidas perpetrados em Israel durante 2005 e pelo lançamento de foguetes Qassam. Há dois meses, Israel declarou guerra à Jihad Islâmica e retomou a política de assassinatos seletivos de dirigentes desta organização.