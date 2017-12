Ataque aéreo israelense mata três palestinos em Gaza Pelo menos três milicianos palestinos morreram e outros cinco ficaram feridos hoje quando helicópteros Apache israelenses lançaram três mísseis sobre um centro de treinamento e um automóvel ao sul da Cidade de Gaza, segundo testemunhas e fontes hospitalares. O alvo do ataque foi um edifício das Brigadas dos Mártires de al-Aqsa, o braço armado do movimento nacionalista Fatah, que ficou totalmente destruído, segundo as testemunhas. Os helicópteros dispararam também repetidamente contra um automóvel no qual vários milicianos das Brigadas tentavam escapar do ataque, e que também ficou totalmente destruído. Os feridos foram transferidos ao hospital de Shifa, na Cidade de Gaza. Os atos ocorreram no bairro de Tal al-Hawa, no sul da Cidade de Gaza. O edifício atacado é conhecido como o clube esportivo al-Sham e pertence às Brigadas dos Mártires de al-Aqsa. Fontes de segurança palestinas confirmaram que todas as vítimas eram membros das Brigadas, mas ainda não se divulgaram suas identidades. O Exército israelense reconheceu o ataque aéreo e declarou que o edifício destruído era um centro de treino militar que servia para preparar ataques com foguetes contra território israelense.