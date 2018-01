Ataque aéreo israelense mata um e fere quatro em Gaza Um miliciano palestino morreu neste domingo e outros quatro ficaram feridos em um ataque aéreo israelense lançado contra um veículo que circulava pela cidade de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, informaram fontes palestinas. O ataque teve como alvo um veículo onde viajavam integrantes do Hamas. As fontes acrescentaram que um míssil lançado por um avião da Força Aérea israelense se desviou do alvo, dando tempo aos milicianos para saírem do veículo antes de outro projétil atingi-lo. O Exército israelense confirmou o ocorrido.