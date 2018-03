Ataque aéreo mata ao menos oito no Paquistão

Pelo menos oito pessoas morreram em um ataque com mísseis contra uma escola corânica na região tribal do Waziristão do Norte (noroeste do Paquistão). Fontes citadas pela emissora "Geo TV" afirmaram que o ataque foi americano com aviões não tripulados. Segundo as fontes, os aviões americanos dispararam dois mísseis contra a escola no povoado de Danday Darpakhel. Em setembro, a área sofreu outro ataque similar no qual morreram pelo menos 12 pessoas. A aviação americana perpetrou mais de 10 ataques com mísseis nos últimos meses sobre as áreas tribais do noroeste paquistanês, onde podem estar escondidos importantes líderes talebans e da Al-Qaeda. O Parlamento paquistanês pediu nesta quarta-feira ao governo que garanta a soberania do país contra intervenções estrangeiras, e que mantenha uma política externa independente na luta contra a insurgência.