Ataque aéreo rebelde deixa 44 feridos Rebeldes do grupo Tigres de Libertação do Eelam-Tamil lançaram ontem dois ataques aéreos contra alvos do governo na capital do Sri Lanka, Colombo, deixando pelo menos 44 feridos. Uma das aeronaves lançou uma bomba contra um edifício governamental no centro da cidade e, em seguida, chocou-se contra o prédio, num aparente ataque suicida. A segunda aeronave foi derrubada por uma bateria antiaérea das Forças Armadas quando se afastava do centro e caiu na periferia da cidade. Dois pilotos e um copiloto morreram no ataque. O incidente pôs em dúvida a versão difundida pelo governo nos últimos dias de que os rebeldes estariam quase derrotados.