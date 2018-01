Ataque aliado deixa quatro feridos no Iraque Aviões norte-americanos e britânicos bombardearam nesta quinta-feira um local da zona de exclusão aérea imposta ao Iraque no sul de seu território. O ataque deixou quatro civis feridos, informou a agência de notícias estatal INA. Autoridades americanas ainda não comentaram o episódio. "Aviões norte-americanos e britânicos violaram nosso espaço aéreo a partir do Kuwait para bombardear instalações militares e civis na província de Wassit", disse uma fonte à agência. Segundo a fonte, o bombardeio deixou quatro feridos. A INA informa ainda que mísseis iraquianos foram disparados contra as aeronaves. Wassit fica a 150 quilômetros de Bagdá.