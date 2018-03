Ataque americano deixa 4 mortos e 9 feridos no Paquistão

Pelo menos quatro pessoas morreram e nove ficaram feridas em um ataque com míssil perpetrado por um avião americano não-tripulado nas áreas tribais do noroeste do Paquistão, informaram nesta quarta-feira fontes oficiais. O ataque aconteceu no povoado de Khusali Turikhel, na demarcação do Waziristão do Norte, pouco depois de um grupo de pashtuns disparar contra três aviões espiões que sobrevoavam a localidade, informou a emissora Geo TV. "Após os disparos contra os aviões, um míssil atingiu uma casa do povoado. Temos quatro mortos e outros nove feridos", declarou à Geo TV uma fonte oficial local. Os Estados Unidos intensificaram seus ataques em território paquistanês desde a chegada ao poder do novo governo, no mês de março. Nas zonas do Paquistão fronteiriças com o Afeganistão - montanhosas, desérticas e habitadas por tribos da etnia pashtun -, se refugiaram muitos simpatizantes dos talebans e membros da Al-Qaeda após a queda do regime fundamentalista afegão, no final de 2001.