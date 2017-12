Ataque americano mata 8 iraquianos de uma mesma família Oito civis iraquianos de uma mesma família morreram neste sábado quando um avião de combate americano bombardeou uma casa em Faluja, a oeste de Bagdá, segundo fontes policiais iraquianas citadas pela rede de televisão "Al Jazira". O Exército americano nega que tenha feito operações em Faluja ou na região vizinha nos últimos três dias, segundo um porta-voz do Comando Central americano no Catar. Entre as vítimas - oito mortos e seis feridos - há várias crianças e mulheres, segundo as fontes. As testemunhas entrevistadas pela "Al Jazira" afirmaram que um único caça americano bombardeou uma casa na aldeia de Ibrahim Ali, a nordeste de Faluja. A emissora mostrou imagens da casa bombardeada, nas quais corpos de crianças podiam ser vistos, e depois exibiu os oito caixões, enquanto os parentes dos mortos gritavam indignados com o massacre. Ainda não se sabe se a casa foi atacada por erro, como em algumas ocasiões anteriores, ou se foi escolhida como alvo porque havia a suspeita de que ali se escondiam insurgentes. Cerca de 50 pessoas morreram em Bagdá e em outras regiões do Iraque neste sábado em uma série de atentados com bombas, carros-bomba e outros tipos de ataques de grupos rebeldes.