Ataque americanos matam ao menos 6 no Paquistão

ISLAMABAD - Pelo menos seis pessoas morreram em um ataque com mísseis lançados por um avião não-tripulado (drone) americano na região tribal paquistanesa do Waziristão do Norte, na fronteira com o Afeganistão, informou a rede privada Geo TV.

Segundo a emissora, que recolheu informações de outros meios de comunicação paquistaneses, seis mísseis impactaram na noite desta segunda-feira contra uma casa e um veículo na vila de Sandali, na região de Datta Khel.

O Waziristão do Norte é reduto de membros da rede terrorista Al Qaeda e de outros grupos insurgentes tanto afegãos quanto paquistaneses.

Os Estados Unidos realizaram neste ano pelo menos 88 ataques com mísseis nas áreas tribais do Paquistão, 77 deles no Waziristão do Norte, segundo o site The Long War Journal.

Washington está pressionando Islamabad para que lance neste distrito uma operação contra os talibãs, mas o comando militar paquistanês é reticente por enquanto, e alega que já está em meio a muitas outras ofensivas e nas tarefas de assistência aos afetados pelas inundações que atingiram o país.