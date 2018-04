Ataque ao Irã seria 'catastrófico', diz Putin O primeiro-ministro da Rússia, Vladimir Putin (foto), afirmou estar preocupado com a "crescente ameaça" de um ataque contra instalações nucleares do Irã e alertou que uma eventual ofensiva teria consequências "verdadeiramente catastróficas". A mensagem está em um artigo escrito por Putin sobre diplomacia. O texto será publicado hoje, seis dias antes do primeiro turno das eleições presidenciais.