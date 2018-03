Ataque ao Iraque desencadeará atentados, diz revista Uma "guerra preventiva" dos Estados Unidos contra o Iraque não trará paz e apenas desestabilizará o Oriente Médio. Além disso, enfraquecerá os países árabes e desencadeará uma onda de atentados contra os EUA e seus aliados, escreveu uma influente revista jesuíta que reflete o pensamento do Vaticano. "Um ataque contra o Iraque aumentará o ódio contra o Ocidente", publicará a Civilta Cattolica em sua próxima edição, segundo uma cópia adiantada do texto obtida pela The Associated Press. Os textos da revista precisam da aprovação do Vaticano antes da publicação. O artigo traz uma série de críticas de funcionários vaticanos, segundo os quais a provável guerra preventiva não goza de respaldo moral nem legal.