Ataque ao Iraque será em novembro, afirma jornal Os Estados Unidos atacarão o Iraque no final de novembro próximo, advertiram dois altos funcionários das forças armadas americanas a seus colegas de Israel, segundo reportagem publicada hoje pelo jornal israelense Maariv. De acordo com o diário, dois generais americanos informaram aos israelenses que o objetivo do ataque será o de provocar a queda do presidente iraquiano, Saddam Hussein. A ofensiva, ainda de acordo com o Maariv, poderia ter início com um forte ataque aéreo e naval e com o lançamento de tropas dentro do Iraque, para descobrir o local onde Saddam se esconde. Segundo as previsões americanas, a operação deverá durar algumas semanas e não terminará antes que o atual regime iraquiano seja aniquilado Os oficiais americanos asseguraram que Israel será informado da operação e que as tropas americanas farão todo o possível para ocupar localidades a partir das quais o Iraque poderia lançar mísseis contra território israelense. "O presidente (George W. Bush) está decidido desta vez a matar Saddam Hussein, ao contrário de seu pai (George Bush) na Guerra do Golfo (1991)", afirmaram as fontes.