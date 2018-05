Ataque ao Ministério da Defesa mata dois no Afeganistão

Soldado afegão guarda um dos portões de acesso ao Ministério da Defesa, em Cabul

CABUL - Dois soldados afegãos morreram e sete ficaram feridos em um atentado terrorista contra o Ministério da Defesa em Cabul nesta segunda-feira, 18. O talibã já assumiu a autoria do atentado.

"Três suicidas vestidos com uniforme do Exército afegão chegaram ao Ministério. A polícia matou dois deles, mas o terceiro conseguiu entrar no edifício", disse à Efe o porta-voz do Ministério da Defesa, Zahir Azimi. Segundo ele, o terceiro homem conseguiu matar dois soldados e ferir outros sete, antes de ser morto a tiros, sem tempo para detonar os explosivos que levava no corpo.

O porta-voz do talibã, Zabiulá Muyahid, disse que o grupo se infiltrou no Ministério e planejou o ataque para que coincidisse com a visita do ministro francês de Defesa, Gerard Longuet. Longuet está no Afeganistão desde domingo, mas não estava no prédio no momento do ataque, segundo funcionários do governo francês.

Ainda de acordo com o porta-voz do talibã, o responsável pelo ataque disparou contra soldados afegãos dentro do Ministério e depois também foi atingido no tiroteio que aconteceu em seguida. Ele sugeriu à Efe que o número de mortos no confronto poderia ser maior.

Segundo a Efe, a entrada de jornalistas no prédio não foi permitida depois do ataque. A agência informa que vários guardas estavam diante das portas de acesso ao edifício e as forças de segurança bloquearam o caminho para o ministério da Defesa.

Com Efe