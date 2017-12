Ataque atinge coração da ocupação no Iraque Num ataque ousado, rebeldes iraquianos atacaram o coração da administração americana no Iraque disparando uma barragem de foguetes contra o Hotel Al-Rachid, onde vivem as autoridades americanas e onde o secretário adjunto de Defesa, Paul Wolfowitz, em visita ao Iraque, estava hospedado. Wolfowitz escapou, mas um coronel americano morreu e 15 outras pessoas ficaram feridas. Dezenas de autoridades americanas fugiram do hotel vestindo pijamas e roupas de baixo depois do ataque, ocorrido às 6h10 da mannhã, quando uma bateria de foguetes ligada a um timer, deixada num estacionamento próximo, disparou entre oito e 10 projéteis diretamente contra o hotel. Militares americanos disseram que 11 mísseis ainda estavam no lançador quando o aparelho foi inspecionado. O dispositivo também estava armado com bombas, que tiveram de ser desarmadas antes que fosse possível removê-lo do local. Não obstante, o general Martin Dempsey, responsável pela segurança em Bagdá, disse que a situação na capital do Iraque vem melhorando. ?Mantenho a avaliação de que a segurança progrediu?, disse.