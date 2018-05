Ataque atinge ônibus da Marinha e mata 5 no Paquistão

A série de ataques na maior cidade e coração econômico do país mostra a determinação e o alcance das redes de extremistas ligados à Al-Qaeda, apesar das ofensivas do Exército paquistanês, com apoio dos Estados Unidos, contra suas principais bases no noroeste, perto da fronteira afegã.

Confrontos nesta quinta-feira no noroeste do país envolvendo forças de segurança, militantes e integrantes de tribos mataram 29 pessoas, quase todos supostos insurgentes, disse um oficial do governo. As informações são da Associated Press.