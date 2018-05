Ataque atribuído aos EUA deixa ao menos 18 mortos no Paquistão

Ao menos 18 pessoas morreram nesta segunda-feira no Paquistão em um ataque de um avião não tripulado atribuído aos Estados Unidos. O bombardeio aconteceu na região tribal do Waziristão do Norte, um dos principais redutos do Taleban no país.

Segundo o canal privado "Express", que não divulgou suas fontes, dois mísseis atingiram um veículo nas imediações da cidade de Mir Ali, uma área próxima à fronteira com o Afeganistão.

Os aviões não tripulados americanos lançaram este ano uma centena de ataques nas áreas tribais paquistanesas, a maioria no Waziristão do Norte, um reduto de militantes do Taleban e da Al-Qaeda.

O Exército paquistanês combate atualmente a insurgência taleban em várias áreas do conflituoso noroeste e em todas as demarcações do adjacente cinturão tribal salvo nesta. Os EUA estão há meses pressionando o Paquistão por uma operação militar na região.