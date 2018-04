Ataque com ácido deixa 15 feridos em Hong Kong

Associated Press,

Um homem atirou uma garrafa de ácido em uma multidão em Hong Kong neste sábado, 9, ferindo ao menos 15 pessoas. Segundo a agência de notícias oficial Xinhua, há turistas entre os feridos.

O ataque aconteceu na movimentada área de Kowloon, às 21h30, horário local (11h30, horário de Brasília). Segundo um canal de TV de Hong Kong, os feridos foram levados para um hospital próximo, e a polícia isolou a área do incidente. Um suspeito foi preso.

Desde 2008, uma série de atentados semelhantes, feitos com garrafas de ácido, deixou mais de 100 pessoas feridas em Hong Kong.

O ataque foi na Rua do Templo, um mercado popular no distrito de Kowloon, na península de mesmo nome. A área, populosa (são 2,1 milhões de habitantes em 47 quilômetros quadrados), com ruas estreitas, mercados típicos e hotéis de luxo, é uma das atrações turísticas mais procuradas de Hong Kong.