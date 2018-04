Ataque com ácido em Hong Kong fere 30 pessoas Trinta pessoas ficaram feridas após uma garrafa com ácido ter sido atirada em uma das áreas turísticas de Hong Kong neste sábado, segundo informações da polícia local. Esse é o sexto ataque do tipo registrado em pouco mais de um ano na cidade. Segundo a rede de televisão RTHK, há turistas entre os feridos.