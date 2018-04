Ataque com avião sem tripulantes mata 2 no Paquistão O ataque de um avião não tripulado norte-americano matou dois militantes em uma motocicleta no conturbado cinturão tribal no noroeste do Paquistão. O incidente aconteceu na área de Mir Ali, a leste de Miranshah, a principal cidade do distrito tribal do Waziristão do Norte, reduto dos talibãs e de militantes ligados à Al-Qaeda na fronteira afegã.