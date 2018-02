Ataque com bomba de gás fere 40 pessoas na Bulgária Uma bomba de gás explodiu nesta sexta-feira no lobby de um escritório da polícia de trânsito de Sofia, capital da Bulgária, que estava cheio de visitantes, ferindo pelo menos 40 pessoas, segundo informou o assessor de imprensa do Ministério do Interior. Duas horas depois do ataque, a polícia prendeu um homem de 51 anos, suspeito de ter cometido o crime. Autoridades médicas disseram que a bomba continha cloropicrina, substância tóxica em estado gasoso e que pode causar edema pulmonar, A vida de um dos feridos corre perigo e pelo menos quatro outros estão em situação crítica. O ataque ocorreu às 10 horas da manhã locais. O prédio foi evacuado imediatamente.