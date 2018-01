Ataque com explosivos em Bogotá deixa três mortos

BOGOTÁ - Pelo menos três pessoas foram mortas, incluindo uma mulher francesa, e 11 ficaram feridas neste sábado, 17, em um atentado com explosivos no banheiro feminino de um shopping center localizado em Bogotá.

Duas pessoas "morreram em decorrência de ferimentos" e quatro estão em estado crítico, disse em nota a clínica para onde os feridos foram levados.

O prefeito Enrique Peñalosa confirmou a morte de uma francesa identificada como Julie Huynh, de 23 anos. A jovem chegou à Colômbia para "prestar serviço social em uma escola em um setor popular de Bogotá por seis meses", disse Penalosa.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O embaixador francês Gautier Mignot disse que "aparentemente a jovem estava acompanhada por sua mãe." Após a explosão às 17h (hora local) no shopping Andino, funcionários e clientes foram evacuados, enquanto policiais, ambulâncias e bombeiros chegaram rapidamente à área e a isolaram.

"Nós estávamos servindo alguns clientes e ouvimos uma explosão no segundo andar", disse Michael Montoya, que trabalha no local. "Minha colega desceu para ver o que tinha acontecido e vi pessoas chorando e com sangue. Foi no banheiro", relatou.

Actualizo información: 11 heridos en atentado terrorista Centro Andino — Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) 17 de junho de 2017

O presidente Juan Manuel Santos condenou o atentado, qualificando-o de um ato covarde. "Um ataque assim, com um artefato explosivo em um banheiro de mulheres em um shopping, é um ato vil, cruel e covarde. Não vamos descansar até capturar os responsáveis", declarou.

O diretor da Polícia Nacional, general Jorge Nieto, disse a repórteres que "um artefato" foi colocado no banheiro feminino."Nós preparamos uma equipe para realizar todas investigações preliminares e estamos tomando todas as medidas preventivas "disse Nieto. / AFP