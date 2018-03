Ataque com foguete contra escola no Afeganistão mata 7 crianças São sete as crianças que morreram e 34 as que ficaram feridas, na terça-feira, na explosão de um foguete que atingiu uma escola na província de Kunar, no leste do Afeganistão, perto da fronteira com o Paquistão, informou nesta quarta-feira o comando militar americano. Na terça-feira, havia informações de que seis crianças haviam perdido a vida no ataque e que outras 15 tinham sofrido ferimentos. Em comunicado, o comando militar dos EUA no Afeganistão indicou que, entre os feridos, alguns apresentam quadro muito grave. A mesma fonte acusou os terroristas de lançar os foguetes que explodiram no pátio do colégio onde as crianças tinham aula, em clara alusão aos rebeldes talebans. Dois foguetes foram lançados a partir do leste de Asadabad, capital da província de Kunar, mas um deles caiu em um terreno não habitado e não produziu vítimas, segundo a polícia afegã.