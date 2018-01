Ataque com foguetes assusta população da Turquia

ISTAMBUL, TURQUIA - Três foguetes disparados de colunas próximas atingiram nesta sexta-feira, 14, o litoral da Anatólia, no sul da Turquia, sem deixar feridos. Até o momento, não foram identificados os autores ou o objetivo da ação.

Um dos três projéteis caiu no telhado de uma peixaria de Anatólia, região muito frequentada por turistas, de acordo com informações do jornal turco Hurriyet.

Policiais e agentes de saúde se dirigiram ao local, embora não tenha havido registro de feridos. Uma equipe antibombas também esteve no ponto onde caiu o projétil, que foi isolado por medo de novos ataques.

Investigadores acreditam que o alvo dos foguetes tenha sido uma embarcação petroleira, que estava próxima do litoral, mas que não foi alcançada.

Anatólia está longe da atuação habitual da guerrilha curda, o Partido dos Trabalhadores dos Curdistão (PKK). No entanto, em agosto, foi registrado um ataque com bomba contra uma caminhonete da polícia, que deixou dois feridos. / EFE