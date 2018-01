Ataque com foguetes mata um e deixa sete feridos no Iraque Rebeldes iraquianos lançaram foguetes contra um prédio do governo no sul do Iraque nesta segunda-feira, mas os artefatos falharam e caíram em casas vizinhas, matando uma pessoa e ferindo outras sete. O atentado ocorreu pouco depois da meia-noite (hora local) e tiveram como alvo os escritórios do governo no centro da província de Basra. Ainda não há informações sobre o estado dos feridos.