Ataque com granada deixa um morto na Colômbia A explosão de uma granada lançada por supostos guerrilheiros na área rural do município colombiano de Tame, a cerca de 390 quilômetros de Bogotá, deixou pelo menos um morto e três feridos, informaram fontes militares. De acordo com a 8ª Brigada do Exército, que tem jurisdição no departamento (Estado) de Arauca, entre os feridos há um soldado, um menino de 11 anos e um adulto. Mais cedo, os rebeldes haviam tentado atacar um grupo de soldados num local conhecido como Puerto Jordán, próximo a Tame. Ontem à noite, neste mesmo lugar, explodiu uma pequena bomba que deixou seis feridos. Ambos os ataques foram atribuídos pelos militares à guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), que opera em Arauca.