Ataque com granada deixa vários feridos entre Gaza e Egito Várias pessoas foram feridas nesta sexta-feira por uma granada de mão lançada durante um incidente no terminal de fronteira entre Gaza e Egito, informaram fontes de segurança da Autoridade Nacional Palestina (ANP) e testemunhas. Segundo as testemunhas, um grupo de milicianos tentou furar a longa fila de pessoas que aguardavam para entrar no território egípcio. Israel autorizou nesta sexta-feira a abertura durante dois dias da passagem, que estava fechada há um mês. Os milicianos palestinos tentaram passar pela fila e introduzir várias pessoas no território egípcio. Começou um incidente e uma granada de mão foi lançada contra uma das portas da passagem, do lado palestino. As fontes informaram que há um número indeterminado de feridos. Entre eles, um oficial de segurança palestino que controlava o acesso de pessoas ao terminal. Após a explosão, a passagem foi fechada temporariamente do lado palestino, acrescentaram as fontes. O terminal de Rafah, no extremo sul da Faixa de Gaza, é a única passagem controlada exclusivamente pela ANP. Ele foi reaberto nesta sexta-feira após a autorização do ministro da Defesa de Israel, Amir Peretz. Milhares de palestinos aguardavam para entrar no Egito.