Ataque com granada fere dez pessoas em bar em Acapulco Aproximadamente dez pessoas ficaram feridas na explosão de uma granada lançada por desconhecidos em um bar de Acapulco, no sul do México, informaram hoje fontes policiais. Erit Montufar, diretor da Polícia Investigadora Ministerial (Judicial) do estado de Guerrero, onde fica o município turístico do litoral do Pacífico, afirmou que o fato aconteceu na madrugada do domingo. O cenário do ataque foi um bar do centro de Acapulco, em uma antiga região turística que entrou em decadência e que atualmente é pouco visitada por turistas nacionais e estrangeiros. Três desconhecidos entraram no bar e lançaram duas granadas de fragmentação, das quais apenas uma explodiu, deixando feridas a cerca de dez das aproximadamente vinte pessoas que estavam no local. Após lançar os explosivos, os autores do ataque fugiram em vários veículos que os esperavam na rua, acrescentou a fonte. Por enquanto, as razões da ação criminosa são desconhecidas.