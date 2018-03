Ataque com granadas deixa um americano morto no Iraque Um ataque com granadas perpetrado hoje contra um comboio militar dos Estados Unidos ao sul de Bagdá causou a morte de um soldado americano e deixou outro ferido, informou o Exército dos EUA. Após o ataque em Khan Azad, logo ao sul de Bagdá, dois soldados foram socorridos em ambulâncias e levados a um hospital militar, de acordo com o comunicado do Exército. A morte de um os soldados foi informada logo após a chegada deles ao hospital, prosseguiu o comunicado. O soldado foi o nono militar americano a morrer em ações hostis no Iraque apenas este mês. A identidade das vítimas não será revelada até que seus familiares sejam devidamente notificados pelo Exército dos Estados Unidos.